DOECHII lancia il video ufficiale della sua hit “Anxiety” [Guarda il video]

È online il video del nuovo successo virale di Doechii, “ANXIETY”. Questo brano, che utilizza un campionamento della celebre “Somebody That I Used to Know” di Gotye e Kimbra, è diventato fenomeno globale ancor prima della sua pubblicazione ufficiale. Caricato alcuni anni fa su YouTube, ha visto un’impennata di popolarità, diventando uno dei brani più virali su TikTok con oltre 3,8 milioni di creazioni. Il trend è stato ulteriormente amplificato dall’iconica scena di “Willy, il Principe di Bel-Air”, rilanciata recentemente da Will Smith insieme a Doechii.

Il videoclip di “ANXIETY” è un mix di energia e ironia, in cui Doechii si trova nella sua cameretta, immersa nei suoi sogni, fino a quando una squadra S.W.A.T. irrompe, sconvolgendo la sua creatività. La clip culmina con una coreografia coinvolgente che include comparse e vicini di casa, offrendo un finale visivamente impattante.

Il successo di “ANXIETY” è solo l’ultimo di una serie di riconoscimenti per Doechii: nel 2025 ha vinto un GRAMMY per il “Miglior Album Rap”, piazzandosi accanto a nomi iconici come Lauryn Hill e Cardi B. È stata inoltre nominata “Donna dell’Anno” ai Billboard Women in Music Awards. Il suo mixtape “Alligator Bites Never Heal” è stato accolto favorevolmente da Rolling Stone come miglior album hip-hop del 2024, contribuendo anche alla sua prima entrata nella Billboard Hot 100 con il singolo “Denial is a River”, che ha raggiunto il 21° posto.