DOECHII: La nuova stella del rap femminile di origine floridiana

Doechii, nuova stella del panorama rap internazionale, sta vivendo un periodo di grande successo, culminato con la vittoria ai Grammy Awards per il “Miglior album rap”. Durante la settimana della moda di Parigi, ha rilasciato il nuovo brano “ANXIETY”, richiesto dai fan, che campiona la celebre canzone “Somebody That I Used to Know” di Gotye e Kimbra; infatti, il brano era stato caricato su YouTube cinque anni fa.

Il pezzo ha ottenuto un’immediata popolarità su TikTok, con oltre 80.000 creazioni in sole 24 ore e 650.000 visualizzazioni nel weekend. Il video ufficiale è passato da 200.000 a 2,9 milioni di visualizzazioni in poco più di una settimana. Ora, “ANXIETY” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e viene trasmesso dalle radio italiane.

Doechii continua il suo percorso con il mixtape “Alligator Bites Never Heal”, accolto positivamente dalla critica e inserito al primo posto della lista di Rolling Stone dei “20 migliori album hip-hop dell’anno”. Il singolo “Denial is a River”, estratto dal mixtape, ha debuttato alla posizione #21 della Billboard Hot 100 e alla #22 nella classifica globale di Spotify, segnando il primo ingresso dell’artista in questo importanti ranking.

Nata a Tampa, Florida, Doechii è conosciuta con il soprannome di “Swamp Princess”, che riflette le sue radici e il suo spirito determinato. Il suo stile musicale unisce rap aggressivo, R&B sofisticato e influenze trap-soul. Ha anche calcato palcoscenici rinomati come Tiny Desk e The Late Show con Stephen Colbert, guadagnandosi il supporto di artisti come Billie Eilish e Katy Perry.