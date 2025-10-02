Dodik e la crisi della Republika Srpska: referendum in arrivo

La situazione politica in Bosnia Erzegovina continua a essere segnata dalla figura di Milorad Dodik, leader secessionista della Republika Srpska. Recentemente, Dodik ha subito una condanna definitiva a un anno di reclusione, commutata in una multa, e ha ricevuto una interdizione di sei anni da qualsiasi carica pubblica. Questa condanna è emersa in seguito al suo rifiuto di attuare le decisioni dell’Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt.

A causa della condanna, la Commissione Elettorale Centrale ha revocato il mandato presidenziale di Dodik, annullando ogni atto da lui promulgato e dichiarando la necessità di nuove elezioni. Dodik ha invece risposto annunciando un referendum illegale per il 25 ottobre, senza aver avviato preparativi concreti.

Nel frattempo, i partiti di opposizione stanno cercando un candidato unificato per le elezioni. Il Partito Democratico Serbo ha la possibilità di presentare uno sfidante, cercando il supporto di altri schieramenti, tra cui il Partito per il Progresso Democratico del sindaco di Banja Luka, Draško Stanivuković.

Nonostante la crisi, Dodik ha mostrato segnali di voler rimanere attivo sulla scena politica, considerando di non boicottare le elezioni e nominando un nuovo vicepresidente. Tuttavia, la legittimità del governo attuale è messa in discussione, in quanto nomine recenti, inclusa quella del nuovo primo ministro, potrebbero non essere valide.

Inoltre, l’Unione Europea e altri Paesi continuano a esercitare pressioni su Dodik, imponendo sanzioni e ammonendo la leadership della Republika Srpska a intraprendere riforme per evitare ulteriori conseguenze.