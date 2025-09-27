Documenti sul caso Epstein: legami shock col potere USA

Documenti recentemente resi pubblici dal Congresso americano rivelano dettagli significativi riguardanti il principe Andrea e i suoi legami con Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali. Tra i nomi menzionati ci sono anche figure di spicco come Steve Bannon e il miliardario sudafricano.

Il principe Andrea risulta frequentemente nella lista dei passeggeri del jet di Epstein, noto come “Lolita Express”. Oltre a viaggi in luoghi esclusivi, sono emerse informazioni su pagamenti di 200 dollari per sessioni di “massaggi e yoga”, collegati a vittime di sfruttamento. I documenti citano viaggi alle Isole Vergini e a Palm Beach, esponendo un modello di frequente interazione tra il duca di York e Epstein.

In una visita del 2002, Andrea partì per la Florida subito dopo aver partecipato a un evento per la società che si occupa della protezione dei bambini. Questo ha suscitato particolare attenzione, data la discrepanza tra il suo impegno pubblicamente dichiarato e i suoi legami con Epstein.

Sara Guerrero, portavoce della commissione di vigilanza, ha spiegato che il nome del principe è associato a pagamenti a massaggiatrici, suggerendo un’ulteriore connessione a Epstein. Anche Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, è stata coinvolta, perdendo il ruolo di madrina in vari enti benefici a causa di una mail in cui definiva Epstein un “sommo amico”.

Infine, i documenti menzionano nomi di insospettabili come Elon Musk e Peter Thiel, rivelando incontri e legami tra loro e Epstein, evidenziando la sua influenza nel mondo politico e imprenditoriale.