I carabinieri del Ros e del Comando provinciale hanno sgominato a Napoli un’associazione a delinquere composta da cittadini italiani, afgani e pakistani, che dietro compenso procurava documenti falsi per permessi di soggiorno in Italia – e quindi per l’area Schengen – a cittadini pakistani, indiani, tunisini, marocchini, afghani, ucraini e russi, oltre che a extracomunitari delle ‘aree di crisi’ a rischio terroristico.

Notificati a vario titolo un arresto in carcere, due ai domiciliari e 11 obblighi di dimora per associazione a delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina, falso ideologico e materiale. Sequestrato un internet point.