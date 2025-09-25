Documentario sulle Orobie: fauna e flora in armonia

Il documentario “Le Orobie e i suoi abitanti”, diretto dal regista bergamasco Daniele Gangemi, ha ricevuto il Primo Premio come Miglior Documentario al Festival Internazionale Folco Quilici di Comacchio. La Giuria ha elogiato l’opera per la sua capacità di ritrarre con sensibilità il legame tra flora, fauna e uomo, accompagnato da una colonna sonora di alta qualità.

Questo film è un viaggio attraverso le Alpi Orobie, un ambiente caratterizzato da oltre 90 chilometri di vette e un’ampia varietà di paesaggi, piante e animali. Esplora i segreti della fauna locale, dalle rane temporanee ai merli acquaioli, mettendo in luce le loro relazioni e strategie di sopravvivenza. Attenzione speciale viene data alla cooperazione tra gli animali, dimostrando che l’unione è fondamentale per affrontare le sfide della natura.

Gangemi sottolinea l’importanza degli alberi e dei funghi, descrivendoli come “maestri” della vita nei boschi delle Alpi Orobie. Gli alberi comunicano tra loro e si sostengono a vicenda grazie al micelio, una rete sotterranea che facilita lo scambio di nutrienti e informazioni. Questa interazione si rivela cruciale per la sopravvivenza dell’ecosistema.

Il documentario di 52 minuti è stato realizzato grazie al generoso contributo di Baldovino Midali, un panettiere e documentarista, che ha condiviso il suo girato e le sue esperienze. Collaborando con altri esperti, Gangemi ha potuto realizzare riprese straordinarie di stambecchi e camosci nelle montagne innevate.

Inoltre, Gangemi ha recentemente completato un nuovo progetto intitolato “La montagna che rivive”, ambientato sempre nelle Orobie, destinato a essere trasmesso su Rai Tre.