Documentario Melania Trump: Recensioni Sospette e Bomba al Botteghino

Il documentario su Melania Trump ha avuto un debutto difficile nelle sale, con incassi deludenti di pochi milioni di dollari e un’accoglienza critica molto negativa, attestata al 10% su Rotten Tomatoes.

Nonostante la fredda reazione della critica, il pubblico su Rotten Tomatoes ha valutato il film come “Verified Hot”, con un Popcornmeter al 99%. Tuttavia, molti degli utenti verificati che hanno assegnato il punteggio massimo di 5/5 sono account nuovi o sospetti bot, spesso privi di altre recensioni.

Anche su IMDB si nota una situazione curiosa: il film ha una valutazione media bassa di 1,3/10, basata su migliaia di voti reali di 1 o 2 stelle. Ma si registra un picco anomalo, con oltre 2.100 recensioni che gli assegnano il punteggio pieno di 10/10.