Sarà un 2021 di grandi soddisfazioni per Laura Pausini. Dopo essersi guadagnata una nomination al Golden Globe con il brano Io sì / Seen, la cantante di Solarolo potrebbe ben presto ottenere anche una nomination all’Oscar. Ma non finisce qui. Secondo quanto riferito da TV Blog, a breve potrebbe arrivare su Amazon Prime Video un documentario sulla sua vita e la sua carriera.

Laura Pausini: documentario su Amazon Prime in arrivo?

Come riferito da TV Blog, già nel 2021 potrebbe arrivare su Amazon Prime Video un documentario sulla vita e la storia di Laura Pausini, una delle artiste italiane più amate in tutto il mondo.

Non si conoscono ancora i dettagli su questo progetto, ma si tratterebbe dell’ennesimo riconoscimento per la carriera della cantante di Solarolo, icona dell’italianità apprezzata in tutto il mondo da milioni e milioni di fan. Il documentario sarà prodotto da Endemol Shine Italy e al momento è in fase di scrittura. Con tutta probabilità racconterà l’evoluzione del suo percorso professionale e privato, impreziosito da video e immagini esclusive e racconti in prima persona.

Amazon Prime: i documentari sulle star della musica italiana

Non è ovviamente la prima volta che Amazon s’interessa agli artisti della musica italiana. Promosso nel nostro paese da Fedez, il servizio di streaming di Amazon ha già distribuito a livello initernazionale negli scorsi mesi Ferro, il documentario dedicato alla vita privata di Tiziano Ferro, altro cantante italiano amato all’estero. Sul finire del 2020 anche la storia di Sfera Ebbasta è stata raccontata attraverso il docufilm Famoso.

Di seguito il teaser ufficiale di Ferro, il documentario dedicato a Tiziano: