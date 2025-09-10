Sinergy SRL, un’azienda giovane in forte crescita, offre soluzioni per clienti in vari settori, incluse Gestione della Qualità, Ingegneria, Corsi di Formazione e Sicurezza.
Stiamo cercando un Document Controller per il settore Oil&Gas, per attività su progetto tecnico a Ravenna.
Identificazione Posizione
- Job Title: Document Controller
- Department: Quality Department
- Reports To: Quality Manager
- Location: Ravenna, Emilia Romagna
- Employment Type: Full-Time
Attività principali:
- Controllo, archiviazione e distribuzione documenti di progetto
- Verifica revisioni e codifica documentale, soprattutto nel settore Welding
- Supporto al team tecnico e interfaccia con fornitori/clienti
Requisiti:
- Laurea in ingegneria o Diploma tecnico
- Inglese fluente (preferibile)
- Patente di guida B
Cosa offriamo:
- Contratto determinato/apprendistato
- Inserimento in team strutturato e progetto solido
- Formazione continua
Se sei interessato e desideri far parte di un team dinamico, invia la tua candidatura!
