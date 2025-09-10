22.3 C
Sinergy SRL, un’azienda giovane in forte crescita, offre soluzioni per clienti in vari settori, incluse Gestione della Qualità, Ingegneria, Corsi di Formazione e Sicurezza.

Stiamo cercando un Document Controller per il settore Oil&Gas, per attività su progetto tecnico a Ravenna.

Identificazione Posizione

  • Job Title: Document Controller
  • Department: Quality Department
  • Reports To: Quality Manager
  • Location: Ravenna, Emilia Romagna
  • Employment Type: Full-Time

Attività principali:

  • Controllo, archiviazione e distribuzione documenti di progetto
  • Verifica revisioni e codifica documentale, soprattutto nel settore Welding
  • Supporto al team tecnico e interfaccia con fornitori/clienti

Requisiti:

  • Laurea in ingegneria o Diploma tecnico
  • Inglese fluente (preferibile)
  • Patente di guida B

Cosa offriamo:

  • Contratto determinato/apprendistato
  • Inserimento in team strutturato e progetto solido
  • Formazione continua

Se sei interessato e desideri far parte di un team dinamico, invia la tua candidatura!


