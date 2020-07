Dopo tre maschietti, finalmente in famiglia è arrivata la femminuccia. Mamma e papà di Letizia erano veramente contenti e non a caso avevano deciso di chiamarla Letizia. Ma, ahimè, Letizia sembra essere ben diversa dai fratellini! “Ci sembra di essere stati catapultati in un incubo. Non sappiamo più che fare – dice la mamma – ci era stato detto che le femminucce sono più tranquille. E invece Letizia piange in continuazione, vuole stare sempre in braccio. Quando la appoggiamo, strilla come una sirena, soprattutto la sera”.

Il pediatra visita Letizia: l’obiettività cardiaca e toracica è nella norma, l’addome è trattabile e apparentemente non dolente alla palpazione, gola e orecchie sono normali. Potrebbero essere le coliche, anche perché Letizia ha da poco compiuto i 3 mesi di vita. E così il pediatra dà qualche consiglio alla mamma, rassicurandola che da lì a breve le coliche dei lattanti si risolvono. Ma la situazione non migliora. Ora Letizia fa anche un sacco di storie per mangiare e il più delle volte non finisce il biberon. “Da un po’ di tempo, ha iniziato a comportarsi in modo strano: si attaccava al seno, iniziava a succhiare il latte, ma poi improvvisamente si staccava piangendo. Ho pensato che il mio latte fosse poco o che non le piacesse il suo sapore. Per cui le ho comprato lo stesso latte che avevo usato per i fratelli. Con quello è stato persino peggio. Mia cognata mi ha regalato una confezione di un latte particolare, che viene usato per bambini allergici. Ho provato anche quello. E il risultato è che ora appena Letizia vede il biberon strilla ancora più forte”.

Il pediatra scuote la testa mentre inizia a visitare Letizia. La bambina non è aumentata di peso, anzi ha perso un centinaio di grammi. Meglio effettuare l’esame delle urine, potrebbe essere una infezione delle vie urinarie, spiega. Di lì a poco, i risultati: esame urine ed urinocoltura sono entrambi negativi.

* Segretario nazionale Sip, Società italiana di Pediatria

