Giovanni è un arzillo pensionato, diabetico, iperteso, ma atletico e sportivo, si mantiene giovane a dispetto dei 75 anni, passeggiate e cibo salutare. Da qualche giorno, però, con il caldo, ha visto uno strano gonfiore prima alle mani, poi anche ai piedi, i calcio antagonisti che prende tutti gli anni gli creano questo problema, ma questa volta è un po’ diverso dal solito, ci sono delle macchiette scure sulle gambe, con delle crosticine, che gli fanno anche male, delle “puncicate” antipatiche. E’ stato in campagna, saranno stati degli insetti. Il figlio la sera gli mette una crema antistaminica, ma gli dice anche: “Papà, sarà il caso che chiami il dottore?”. Giovanni annuisce e dice che lo farà l’indomani se non sta meglio.

La mattina dopo non solo Giovanni non migliora, ma le crosticine sono aumentate e due si sono aperte. Chiama il dottore. “Dottore, mi puo’ vedere che ho le gambe gonfie e delle punture di insetto strane alle gambe?”. “Certo Giovanni venga nel pomeriggio”. Giovanni va in studio, il dottore lo visita, misura pressione e temperatura corporea, ha un po’ di febbre, 37,8°c. Pressione 140/80. Però l’aspetto non gli piace, le gambe molto meno, ci sono anche crosticine sul tronco e sulle braccia. Le gambe sono rosse e gonfie.

“Giovanni, le ultime analisi non erano male, la glicemia era a posto, così la glicata, ha preso le medicine?”. “Sì dottore, sempre”. Poi sempre le stesse da tempo. Sarà il caldo, questi insetti maledetti che ho preso in campagna”. Il dottore non si fida, prescrive delle analisi del sangue, degli antibiotici, per le lesioni aperte ed infiammate e dei corticosteroidi, a basso dosaggio, con la raccomandazione di stare attento a mangiare, perché si puo’ alzare la glicemia. Il quadro non gli piace. “Giovanni, mi faccia sapere come sta domani, poi ad analisi fatte ci rivediamo. Dopo tre giorni Giovanni torna, sta meglio niente febbre, ma ancora le crosticine, meno rosse, ma ancora lì. Il dottore guarda le analisi e dice: “La funzione renale è un po’ ridotta, beva più acqua e continuiamo così, però sospenda questa terapia, vediamo tra tre giorni”. Dopo 3 giorni Giovanni sta decisamente meglio, il dottore, soddisfatto, gli dice: “Giovanni, continua come prescritto, va tutto bene, il Covid19 non c’entra niente”.

La risposta al quiz della corsa settimana, proposto dal dottor Ernesto Di Cianni

Che sarà quel dolore all’inguine che non passa?

è la seguente: lo sportivo ha sviluppato nel corso di una lunga e intensa attività agonistica un conflitto articolare dell’anca. La patologia riconosce cause costituzionali, per il tipo di risposta ossea ai microtraumi sportivi. Il basket è uno degli sport che più frequentemente espongono a questo rischio.