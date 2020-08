“Ecco, ci risiamo. Neanche due settimane di centro estivo e Fabio è di nuovo ammalato. La febbre da ieri non scende sotto i 38°C, nonostante il paracetamolo “ dice sconsolata la mamma entrando in Pronto Soccorso. “E poi sempre nel week end, quando ho più difficoltà a trovare il mio pediatra”, aggiunge, mentre inizia a svestire Fabio sul lettino per la visita. “Sì, perché Fabio è un bambino un po’ diffidente, difficilmente si lascia visitare da chi non conosce. Recentemente il pediatra ha avanzato l’ipotesi che alcuni suoi atteggiamenti siano inquadrabili in uno spettro autistico o qualcosa di simile. Avrebbe dovuto effettuare vari test e visite, avevo già tutti gli appuntamenti. Mi aveva prescritto pure una risonanza magnetica, ma con l’emergenzasi è bloccato tutto”.

“E la mamma ha ragione. Fabio non accetta di buon grado di farsi visitare, inizia a piangere, urlare, tirare calci. All’esame obiettivo, Fabio sembra stare abbastanza bene. Anche se la pancia, quella no, non c’è proprio modo di poterla toccare. Solo la gola è un po’ arrossata, ma senza placche, e ci sono dei linfonodi ingrossati intorno al collo, che sembrano dolenti al tatto. Il pediatra decide di fare gli esami del sangue e anche un tampone per Covid 19.

“Ma come mai? Non siamo stati in aree a rischio, ma sempre in Italia. Anche la signora che al mattino pulisce casa, è vero che proviene dal Bangladesh, ma è ormai in Italia da oltre due anni. “ Il Pediatra spiega le ragioni alla mamma che alla fine acconsente. Dopo un paio d’ore è pronto l’esito del tampone è pronto: negativo per Covid 19. La mamma è contenta “probabilmente è tutta colpa dell’aria condizionata. Mio marito la tiene sempre accesa, anche di notte. Io non sono molto contenta, anche perché non abbiamo ancora pulito i filtri”.

Ma il suo sorriso presto sparisce dal volto, non appena scopre l’esito degli esami del sangue: i globuli bianchi sono molto alti, oltre 18.000/µL, e cosi pure gli indici di infezione e le transaminasi.

LA RISPOSTA AL QUIZ DELLA SCORSA SETTIMANA

Nessuno ha risposto in modo corretto al quiz della settimana scorsa. Giovanni aveva una vasculite da metformina. Giovanni da tre mesi aveva aumentato il dosaggio della metformina che prendeva per il diabete. Da 850 a 1000 mg al giorno. Non beve molta acqua e la funzione renale si è ridotta, determinando la comparsa di questo possibile effetto collaterale.

La rubrica di Doctor House ritorna a settembre. Martedì 11 agosto pubblicheremo la risposta al quiz di oggi.