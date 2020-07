“Niente, proprio niente. Continua a cercare, continua a scavare, ma niente di niente”. Il dottor Ugo Limiti era entrato avvilito nella stanza del primario, carico di carte e radiografie.“Hai bisogno d’aiuto?”, chiese Sansilvestro. “E’ uno sportivo di quarant’anni – attaccò senza indugio il primo – è venuto da noi per l’intensificarsi di fitte dolorosissime all’inguine. Durano pochi secondi e sono insorte qualche anno fa. Nessuno ha saputo interpretarle, finora. E resta da vedere se sono in relazione al difetto di abduzione dell’anca. Unico elemento patologico che mostra alla visita. Per questo problema, sono tre anni che non riesce ad inforcare moto e bici. La radiografia è comunque negativa. Relazionata normale. Così come sono normali tutti gli esami del sangue, guarda: reuma test, VES, ANA e tutti gli altri indici di flogosi. Non c’è nulla di anomalo”.“Quando ha smesso l’attività sportiva?”, chiese Sansilvestro. “E’ stato giocatore professionista di basket fino a sei anni fa, ma contemporaneamente coltivava tennis, ciclismo e maratona. Ha proseguito tutto a livello amatoriale. A causa della menomazione, però, ha lasciato pallacanestro e bicicletta tre anni fa, proseguendo la pratica del tennis e della corsa con buona intensità. L’anno scorso ha fatto un ottimo tempo alla maratona di New York, nonostante il fisico imponente”.“Pensi che lo possiamo sfidare a tennis? Magari organizziamo un doppio – scherzò Sansilvestro – ma prima di andare a visitarlo, fammi vedere le radiografie”.

Ugo pose le lastre, una dopo l’altra, sul diafanoscopio e porse la relazione al primario. Sansilvestro le osservò a lungo, sempre più convinto di trovarvi la risposta, noncurante dell’evidente scetticismo del collega. Alla fine esclamò: “Questa piccola protuberanza sul profilo dell’osso ti sembra normale?”.

Medico di famiglia, Asl Napoli 3 sud



La risposta al quiz della settimana precedente, proposto dalla dottoressa Elena Bozzola, Segretario nazionale Sip, Società italiana di Pediatria Perché Letizia piange a dirotto e rifiuta il biberon è: reflusso gastroesofageo

Nessun lettore ha indovinato