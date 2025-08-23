Docenti di Italiano a Siracusa

📍 Sede: Siracusa, Sicilia
🏢 Settore: Formazione
Hai una passione per l’insegnamento? Vuoi entrare a far parte di un ambiente dinamico e internazionale? Unisciti a noi!
Requisiti:
- Laurea in Filologia, Linguistica o similari
- Esperienza nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri
- Ottima padronanza della lingua italiana e inglese
- Capacità di lavorare in team
Benefit:
- Ambiente creativo e collaborativo
- Opportunità di crescita professionale
- Programmi di formazione continua
- Incontri culturali e sociali
Se sei interessato, inviaci il tuo CV e una lettera di presentazione!
