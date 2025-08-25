24.6 C
Lavoro

Docente di Italiano a Siracusa

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

📢 Lavora con noi: Docenti di Italiano per studenti stranieri
📍 Sede: Siracusa, Sicilia
📚 Settore: Formazione

Hai una passione per l’insegnamento? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico e internazionale?

Unisciti a noi!

Requisiti:

  • Esperienza nell’insegnamento della lingua italiana
  • Ottime capacità comunicative
  • Passione per la cultura italiana
  • Disponibilità a lavorare con studenti stranieri

Benefit:

  • Ambiente internazionale
  • Formazione continua
  • Opportunità di crescita professionale

Invia la tua candidatura e unisciti al nostro team!


