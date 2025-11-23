Docente Data Analyst a Roma con formazione in Excel e Python

Posizione lavorativa: Docente per il corso di Data Analyst con Excel e Python, in aula virtuale
Azienda: Talentform
Descrizione lavoro: TALENTFORM SpA, Ente Formativo a carattere nazionale, ricerca un docente per il corso di Data Analyst con Excel… decisionali per supportare le scelte aziendali. Articolazione del progetto: Data Analyst Excel per Analisi dei Dati Cos…
Località: Italia
Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 07:53:17 GMT
