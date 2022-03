La seconda stagione di DOC – Nelle Tue Mani si è conclusa ieri sera ed è stata un enorme successo. Protagonista indiscusso il “doc” del titolo, ovvero Luca Argentero, che interpreta Andrea Fanti, il primario del reparto di medicina interna del policlinico di Milano.

Ormai un attore affermato, Luca Argentero ha debuttato in televisione partecipando alla terza edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Barbara d’Urso. All’epoca 24enne (correva l’anno 2003), Luca Argentero nella casa ebbe una relazione con la livornese Marianella Bargilli, di otto anni più grande.

Intervistata dal settimanale Oggi, Marianella Bargilli – ora un’attrice affermata di teatro – ha così ricordato il flirt con Luca Argentero.

“24 giorni dopo essere uscita dalla Casa incontrai Geppy Gleijeses, con cui avrei diviso per anni vita e palcoscenico: aveva 17 anni più di me, io ero una donna già formata, mi attraevano uomini più grandi. Luca era un ragazzo. Non prendiamoci in giro. C’è l’aspetto fisico che è un dato oggettivo. Piace a tutte e tutti, non conosco un essere umano che non lo trovi bellissimo. Ma quel che era davvero sorprendente, in un ragazzo di nemmeno 25 anni, era l’estrema educazione e un’intelligenza prontissima”.