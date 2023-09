DOBOPO Cuffie Bluetooth, Auricolari 5.3 Bluetooth con HiFi Stereo, Cuffie Wireless Incorporato HD Microfono, IP7 Impermeabili Auricolare Bluetooth, 40H Cuffie Senza Fili con Display LED, Nero

Dal marchio

Il nostro marchio si impegna a soddisfare le esigenze dei clienti con un design centrato sull’essere umano. I feedback dei clienti guidano ogni aspetto della progettazione dei nostri prodotti funzionali e belli, che migliorano l’esperienza dell’utente. Siamo appassionati di design e innovazione, e la nostra dedizione all’eccellenza ci spinge costantemente avanti.

Offriamo un supporto di 2 anni per tutti i nostri prodotti poiché crediamo nella qualità e nella durata dei nostri design. In caso di problemi durante questo periodo, contatta il nostro team di supporto clienti e ti aiuteremo a risolvere il problema. Il nostro obiettivo è garantire ai nostri clienti la tranquillità mentale, sapendo che possono contare sulla qualità dei nostri prodotti anche a lungo termine.

Ci dedichiamo a fornire un supporto clienti 24/7 per garantire che i nostri clienti abbiano l’assistenza di cui hanno bisogno in qualsiasi momento. Il nostro team di professionisti è disponibile giorno e notte per rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione che i nostri clienti possano avere. Comprendiamo l’importanza della comunicazione tempestiva ed efficace e ci impegniamo a fornire assistenza rapida ed efficiente a tutti i nostri clienti

2023 Auricolari Bluetooth

Suono Impressionante: Gli cuffie wireless con altoparlanti dinamici da [13 mm offrono chiarezza sbalorditiva] e suono ad alta risoluzione, permettendoti di apprezzare tutti i dettagli della tua musica. I bassi sono ulteriormente potenziati fino al 46% grazie all’esclusiva tecnologia proprietaria BassUp. Si possono godere della musica dinamica & coinvolgente e concentrarsi sull’allenamento qualunque ambiente in cui ci si trovi.

Mini Design & IP7 Impermeabile: Gli cuffie bluetooth sport sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie e pesano solo 3.2 g ciascuno. la custodia di ricarica è piccola, solo 28 g e può essere facilmente riposta in tasca. Cuffie and charging case inner Nano-coating makes it possible to waterproof for 1 meters deep for 30 minutes. Ideal for sweating it out at the gym.

35H USB-C Ricarica & : Gli auricolare bluetooth hanno un’autonomia di 6-7 H di gioco da una singola carica. Con una cassa di ricarica ad alta capacità da 300 mAH, possono durare fino a 35H. Auricolari senza fili con funzione di display a LED della batteria, puoi facilmente controllare il livello della 1~100% batteria. Conveniente per affari,guida e sport all’aria aperta

Facile Accoppiamento e Controllo Tattile: la tecnologia Bluetooth 5.2 semplifica il processo di configurazione in modo che alla rimozione degli cuffie wireless dalla custodia di ricarica, questi si colleghino automaticamente all’ultimo dispositivo associato. Le auricolari sono dotate di comandi tattili sensibili che consentono di utilizzarle facilmente con le dita.

29,99 €