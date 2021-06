“Ho capito che a Taranto siete schietti, non le mandate a dire. Oggi è una giornata importante. Avrei potuto scegliere di andare altrove come prima uscita. Di andare a casa mia, o in una delle tante province dove non ci sono problemi e ci sono solo applausi. Ma sono qui per dare un messaggio: l’Italia deve risarcire Taranto per quello che ha fatto e per quello che non ha fatto”.

Sono le parole con cui il segretario Pd Enrico Letta, sabato 12 giugno a Taranto ha salutato i circoli territoriali dem. “Ho ascoltato critiche, contraddizioni, ma la politica con la quale vinceremo è questa: entrare nel profondo delle contraddizioni del Paese. La metafora della locomotiva e dei vagoni non funziona più: aiutare la locomotiva che tira, il nord, e poi i vagoni verranno dietro, questa metafora è saltata. Non è più vero che se aiuti i ricchi automaticamente i poveri hanno vantaggi. Se la locomotiva va per conto suo i vagoni semplicemente cadono, deragliano: questo è successo in questi anni, ecco perché ho messo la lotta alle diseguaglianze al centro del programma del Pd”,

Il leader del Pd ha trascorso buona parte della giornata in città fra incontri istituzionali e non. “Sono venuto a Taranto per dimostrare vicinanza alla città, soprattutto per parlare con le istituzioni e i cittadini”. Letta ha incontrato anche una delegazione di genitori: “Soprattutto a- ha detto arrivando in città – voglio cercare di capire come, a livello nazionale, possiamo dare una mano a questa città, immaginando un futuro di decarbonizzazione”.

Letta è stato accolto a Palazzo di Città dal sindaco Rinaldo Melucci e dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Presenti anche il segretario regionale del Pd Marco Lacarra e i commissari provinciali Nicola Oddati e Giovanni Chianese.

“Bisogna guardare al futuro di questa città – ha aggiunto – con gli investimenti che il governo ha deciso di mettere, un miliardo e 800 milioni. Saranno investimenti che faranno voltare pagina a questa città”.

In piazza Municipio c’erano anche alcuni attivisti di associazioni, tra cui Carla Luccarelli, presidente dell’associazione Giorgioforever e mamma di Giorgio Di Ponzio, il 15enne morto il 25 gennaio del 2019 per un sarcoma dei tessuti molli, malattia che mette in relazione all’inquinamento prodotto dall’ex Ilva. “Noi – ha detto la donna – chiediamo la chiusura totale dello stabilimento perché questi accordi che fanno nelle camere chiuse non vanno bene. Loro vanno via a Roma. Noi qua restiamo e moriamo”.

“Sulle vicende di Taranto io ho rischiato l’osso del collo sempre, quello che la Regione Puglia sembrava avere contro tutti quanti. Ho patito una sofferenza in assoluto silenzio, senza mai replicare, qualche volta mi sono forse un po’ ribellato, ma poi ho capito che il partito stava facendo una riflessione importante”. Le parole di Emiliano nell’assemblea del Pd tarantino a proposito della linea assunta sulla ex Ilva.

“Il segretario – ha affermato il governatore – ha avuto un colloquio con i genitori e credo che da questo colloquio abbia capito molte cose. Credo abbia capito perchè è stata assunta una certa posizione anzichè un’altra. Noi siamo da parte dello Stato di diritto, delle regole. Noi siamo dalla parte di chi è discriminato, di chi subisce sul piano dei diritti. Il Pd è tornato, noi crediamo di poter dare tantissimo a questo territorio” ha concluso Emiliano.