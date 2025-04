DNA neonati e malattie, c’è correlazione: lo studio

Il cordone ombelicale potrebbe rivelarsi uno strumento utile per prevedere la salute futura dei neonati. Uno studio ha evidenziato come il sangue cordonale contenga alterazioni del DNA che possono indicare il rischio di patologie a lungo termine, come diabete, ictus e malattie epatiche. Questi indizi potrebbero consentire ai medici di intervenire precocemente, migliorando la salute dei bambini in futuro.

I risultati dello studio saranno presentati durante la ‘Digestive Disease Week’ a San Diego. Ashley Jowell, autrice principale, sottolinea che i problemi metabolici nei bambini stanno emergendo sempre più precocemente, aumentando il rischio di complicazioni in età adulta. Identificare questi rischi alla nascita potrebbe permettere interventi preventivi.

I ricercatori hanno analizzato il sangue del cordone ombelicale di 38 neonati, cercando cambiamenti nei gruppi metilici del DNA che influenzano l’attivazione dei geni. Hanno confrontato queste alterazioni con dati sanitari raccolti mentre i bambini avevano tra 7 e 12 anni, esaminando vari indicatori di salute. Sono emerse diverse regioni di DNA alterato correlate a disfunzioni metaboliche, come il grasso epatico e la pressione sanguigna.

Cynthia Moylan, coautrice, afferma che questi segnali epigenetici potrebbero essere influenzati da fattori ambientali durante la gravidanza. Se confermati in studi più ampi, i risultati potrebbero portare a nuovi strumenti di screening e interventi precoci per i bambini a rischio.

Sebbene il campione sia limitato, i ricercatori ritengono che i risultati giustifichino ulteriori indagini. Attualmente, un follow-up più ampio è in corso, con l’obiettivo di chiarire i legami tra alterazioni genetiche e malattie, evidenziando un potenziale percorso biologico per future ricerche.