Dna misterioso nel caso Poggi: esami da ripetere per chiarezza

L’analisi del DNA effettuata sul caso di Chiara Poggi, vittima di un omicidio avvenuto a Garlasco, dovrà essere ripetuta. È emerso, infatti, che sono stati riscontrati due profili maschili nel campione prelevato dalla bocca della vittima, che non corrispondono né a Alberto Stasi, già condannato per il delitto, né ad Andrea Sempio, il principale indiziato nell’ambito delle indagini riaperte.

I test preliminari eseguiti durante un incidente probatorio il 11 luglio scorso non possono essere considerati validi dal punto di vista scientifico, poiché mancano di approfondimenti necessari per confermarne l’attendibilità. Pertanto, si rende necessario condurre esami più dettagliati che garantiscano una maggiore sicurezza sui risultati ottenuti.

Il campione in questione era stato raccolto nel 2007, durante l’autopsia di Chiara Poggi. Recentemente, è stata analizzata una porzione archiviata che ha rivelato il DNA di due uomini, mai identificati in precedenza. Risulta che uno dei profili identificati apparterrebbe a un assistente del medico legale Marco Ballardini, coinvolto nelle prime indagini.

Il protocollo investigativo richiede a coloro che manipolano le prove di fornire il proprio DNA per escludere contaminazioni. Tuttavia, gli errori procedurali nelle indagini passate non possono essere esclusi e potrebbero aver influito sui risultati. Si attende ora l’esito dei nuovi test, avviati per fare piena luce su un caso che resta avvolto nel mistero.