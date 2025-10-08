DMT in Ungheria: Nuove Speranze contro l’ictus

19.1 C
Da StraNotizie
In una recente ricerca condotta in Ungheria, gli scienziati hanno esplorato le potenzialità dell’N,N-dimetiltriptamina (DMT), una molecola psicotropa nota per le sue proprietà uniche. Questa sostanza, presente nel cervello e in molte piante, potrebbe avere un ruolo fondamentale nel mitigare i danni causati da un ictus.

Il team di ricerca, guidato dai professori Mária Deli e Zoltán Nagy e dal dottor Sándor Nardai, ha condotto esperimenti su modelli animali e culture cellulari, scoprendo che il trattamento con DMT ha ripristinato la struttura e la funzione della barriera emato-encefalica nei topi colpiti da ictus. Inoltre, è stato osservato un miglioramento nelle funzioni degli astrociti e una riduzione della produzione di citochine infiammatorie. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Advances, evidenziano come il DMT possa ridurre significativamente il volume dell’infarto e la formazione di edema.

Judit Vigh, co-autrice dello studio, ha sottolineato che le attuali opzioni terapeutiche per l’ictus sono limitate. L’azione duplice del DMT, che protegge la barriera emato-encefalica e riduce l’infiammazione cerebrale, potrebbe offrire un approccio innovativo e complementare ai trattamenti esistenti.

Sebbene siano già iniziati studi clinici e ricerche sugli effetti a lungo termine del DMT, ci vorrà tempo prima che questa terapia diventi parte della medicina quotidiana. Mentre in molti paesi, incluso l’Ungheria, il DMT è considerato un allucinogeno e regolato da leggi severe, olandesi e portoghesi mostrano una posizione più aperta su questa sostanza. Negli Stati Uniti, circa 800.000 ictus si verificano ogni anno, rappresentando una causa significativa di mortalità.

