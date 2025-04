DMA dell’UE: Come il Regolamento Favorirà l’Interoperabilità tra WhatsApp e Telegram

Il Digital Markets Act (DMA), in vigore dal 1 novembre 2022, è un regolamento europeo che mira a regolamentare le grandi piattaforme digitali, chiamate “gatekeeper”, per garantire equità e concorrenza nel mercato. Presentata dalla Commissione Europea nel dicembre 2020, questa iniziativa rappresenta una delle più ambiziose dell’UE nel settore tecnologico e digitale. Il DMA è complementare al Digital Services Act (DSA), ma mentre quest’ultimo si concentra sui contenuti, il DMA si occupa delle dinamiche di mercato per prevenire comportamenti anticoncorrenziali. Le piattaforme designate come gatekeeper devono avere una forte posizione economica nell’UE, fungere da snodo chiave nel mercato e soddisfare determinati requisiti di fatturato e utenti.

Nel settembre 2023, la Commissione Europea ha designato sei aziende come gatekeeper: Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta e Microsoft. Il DMA mira a garantire mercati digitali più equi, promuovere l’innovazione e offrire opportunità alle PMI. Le piattaforme devono rispettare obblighi come l’interoperabilità e la neutralità dei servizi, evitando di favorire i propri prodotti. In caso di violazioni, possono essere imposte multe significative, fino al 10% del fatturato globale.

Le implicazioni del DMA sono profonde, costringendo le grandi aziende a rivedere le loro pratiche commerciali e potenzialmente incentivando la varietà dei servizi. Tuttavia, ci sono critiche riguardo ai costi e alla potenziale frammentazione del mercato. Inoltre, l’efficace applicazione delle norme sarà cruciale. Nonostante le sfide, il DMA è visto come un possibile modello per altre regioni, con lo scopo di rendere l’UE una potenza normativa nel digitale.