“Io sono convinto che i tempi di erogazione delle risorse del dl Ristori verranno rispettati, in Piemonte ad oggi sono arrivati i primi 14mila euro, anche in anticipo rispetto alle date indicate, e cioè tra l’11 e il 14 novembre. Certo, è una cifra ancora minima. E certo ci potranno essere delle eccezioni, che non dovrebbero accadere, ma può succedere. Il problema è che i ristori sono solo una piccola parte delle risorse che un esercente incassa, per un commerciante non è la stessa cosa di aprire il ‘cassetto’ del negozio”. Così con Adnkronos/Labitalia Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet Confesercenti, l’organizzazione di categoria che rappresenta i pubblici esercizi, sulle risorse previste dal governo per le attività economiche costrette a chiudere per rispettare le restrizioni anti-Covid 19.

