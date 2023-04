– La Commissione Bilancio del Senato ha votato il mandato al relatore a riferire in Aula, dando quindi il via libera al decreto legge sulla governance del PNRR. Il provvedimento mercoledì prossimo inizierà l’esame in Aula per poi passare alla Camera. Il termine per la conversione in legge è fissato per il 25 aprile.