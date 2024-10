Dl omnibus oggi in Senato, dal bonus Natale alla pirateria tv: le novità

Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto omnibus, il quale deve essere convertito in legge entro l’8 ottobre. Il voto è previsto oggi in Aula, e successivamente il decreto sarà esaminato dalla Camera per il via libera definitivo. Il testo include misure riguardanti cultura, turismo e scuole, come la semplificazione dell’erogazione delle risorse del Pnrr, provvedimenti contro la pirateria, e bonus per il Natale e per i servizi psicologici.

Il “Bonus Natale” prevede un’indennità esentasse di 100 euro per circa 1,1 milioni di lavoratori con reddito fino a 28mila euro, comportando una spesa di 100,3 milioni. Per quanto riguarda il “Bonus psicologo”, è previsto un incremento di due milioni, per un totale di 12 milioni nel 2024, destinato a persone con ansia e depressione che possono beneficiare di un percorso psicoterapeutico, con un rimborso di fino a 50 euro per seduta.

In materia di antipirateria, sono stati introdotti emendamenti che estendono le responsabilità ai fornitori di servizi di rete e IPTV, con sanzioni penali incluso il carcere fino a un anno per omissione di segnalazione di contenuti pirata. Un altro emendamento prevede un contributo straordinario di 10 milioni di euro per gli allevatori colpiti dalla peste suina africana.

Il “ravvedimento speciale” consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante un’imposta sostitutiva, da versare in un’unica soluzione o in rate, fino a marzo 2025. Inoltre, dal primo gennaio, i mezzi di pernottamento come caravan e case mobili saranno considerati irrilevanti ai fini catastali, un cambiamento che favorirà le strutture turistiche.

Il governo si appresta a semplificare l’erogazione delle risorse del Pnrr per garantire la liquidità necessaria e accelerare i pagamenti. Le amministrazioni centrai dovranno trasferire fino al 90% dei costi entro 30 giorni dalle richieste di trasferimento. Inoltre, sono stati potenziati i poteri del commissario straordinario per la gestione dei rifiuti in Sicilia per migliorare l’efficienza del servizio.

Infine, la misura per la Fondazione Santa Lucia offre il diritto di prelazione nell’acquisto di un ospedale riabilitativo, promosso dalla Fondazione Enea Tech e Biomedical in collaborazione con la Regione Lazio.