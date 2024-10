Dl Omnibus, la Camera approva la fiducia: via libera definitivo in tarda serata

La Camera dei deputati ha approvato la fiducia del governo sul decreto omnibus, che, dopo il voto finale, diventerà legge. Tra le principali novità figurano il bonus Natale di 100 euro netti per dicembre, destinato a un milione di contribuenti a basso reddito con reddito fino a 28mila euro, e una sanatoria fiscale che permette ai contribuenti di mettersi in regola per gli anni 2018-2022. È prevista una stretta contro la pirateria televisiva, con sanzioni per i fornitori di servizi di connessione che non segnalano comportamenti illeciti all’autorità giudiziaria. Il decreto prevede inoltre maggiori risorse per la Zes del Sud, l’esenzione dell’IVA per le società sportive dilettantistiche e una diminuzione dell’IVA per le scuole di sci.

Il bonus Natale, inizialmente previsto per gennaio, è stato anticipato grazie a una buona andamento delle entrate fiscali. Tuttavia, è stato criticato dalle opposizioni come un “mancetta” che non tiene conto delle reali difficoltà delle famiglie. La normativa antipirateria, che include l’obbligo di adesione alla piattaforma creata dalla Serie A, è volta a contrastare il fenomeno del “pezzotto”, e prevede sanzioni severe per le aziende che non collaborano.

La sanatoria fiscale permetterà ai contribuenti di aderire a un concordato biennale, approfittando di condizioni vantaggiose per regolarizzare le posizioni fiscali arretrate, fino a un’aliquota ridotta. Sono previsti anche termini di scadenza ampliati per l’accertamento fiscale. Per semplificare l’accesso ai fondi del Pnrr, il decreto favorisce procedure più rapide da parte delle amministrazioni centrali e include misure per facilitare le assunzioni nei comuni.

Il bonus psicologo avrà un aumento di bilancio, portando la dotazione a 12 milioni, in risposta a una domanda elevata, mentre sono previsti fondi per il salvataggio del Santa Lucia, una struttura di neuroriabilitazione in difficoltà. Infine, i poteri del commissario straordinario per i rifiuti in Sicilia sono stati rafforzati per accelerare i progetti del Pnrr in questo settore. Queste misure riflettono un impegno del governo a supportare le famiglie, le piccole imprese e a promuovere investimenti pubblici.