Dl cultura 2025 è legge, cosa prevede il testo e le parole del ministro Giuli

L’Aula del Senato ha approvato il ddl di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, noto come decreto Cultura, con 80 voti favorevoli, 61 contrari e un astenuto. Il ministro per la Cultura, Alessandro Giuli, ha commentato positivamente l’approvazione, sottolineando che rappresenta una “grande boccata d’ossigeno” per l’editoria e introduce strumenti triennali per interventi culturali e di diplomazia culturale.

Il Decreto si articola in tredici articoli che mirano a trasformare la cultura in un motore di sviluppo sociale ed economico. Uno dei punti chiave è il ‘Piano Olivetti per la Cultura’, che si propone di rendere la cultura accessibile, con attenzione alle periferie e alle aree interne. Viene enfatizzata la riqualificazione degli spazi culturali e delle biblioteche, con l’obiettivo di combattere la marginalizzazione sociale e promuovere la lettura.

Il decreto prevede sostegni economici per il settore editoriale, inclusi 4 milioni di euro per nuove librerie da parte di giovani imprenditori e 25 milioni per la filiera editoriale. Le biblioteche riceveranno fondi per l’acquisto di libri e verranno promosse misure per favorire la lettura nelle aree meno servite. Inoltre, saranno stanziati 10 milioni di euro per potenziare l’offerta culturale dei quotidiani cartacei.

Il Decreto introduce la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, con nuove regole per l’utilizzo dei bonus entro il 31 marzo 2025. Infine, si prevede la semplificazione burocratica per l’organizzazione di eventi culturali dal vivo, riducendo le autorizzazioni per eventi sotto i 2.000 partecipanti, favorendo così la produzione artistica.