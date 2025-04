Dl bollette diventa legge: ecco cosa include

Il Decreto bollette è stato approvato dal Senato, ricevendo 99 voti a favore, 62 contrari e un’astensione. Questo provvedimento, già approvato dalla Camera, prevede circa 8 milioni di euro di contributi per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, con un bonus bollette di 200 euro, che può arrivare fino a 500 euro per chi riceve già il bonus sociale. Inoltre, il decreto prevede 600 milioni di euro per ridurre i costi delle imprese ad alto consumo energetico, anticipando i proventi delle aste Emission Trading System, e ulteriori 600 milioni per finanziare il Fondo per la transizione energetica industriale, destinato a progetti di efficienza e abbattimento dei costi energetici nel settore industriale.

Viene anche promossa la creazione di offerte energetiche più chiare e trasparenti, e i debiti legati alle bollette sugli immobili diventano impignorabili. Sono previsti anche 10 milioni di euro di contributi per associazioni sportive che gestiscono impianti con elevato consumo energetico, come le piscine. I clienti vulnerabili del sistema a tutele graduali potranno essere inseriti nel mercato tutelato fino alla scadenza del 31 marzo 2027.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato che questo decreto rappresenta un aiuto concreto per famiglie e imprese nella difficile situazione dei prezzi energetici. Ha enfatizzato l’importanza di diversificare le fonti energetiche e di intervenire per alleviare il peso sui settori economici e sociali più colpiti dai rincari.