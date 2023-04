DL Bollette, celiachia e commissione Covid in Parlamento

Dopo la missione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Addis Abeba, si torna in Parlamento dove il tema immigrazione resterà centrale in Senato con la discussione del Decreto legge 20/2023 (Dl Cutro).

Sempre a Palazzo Madama, in Aula, è all’ordine del giorno dell’Assemblea anche il ddl n. 632, approvato dalla Camera, di conversione in legge, del decreto legge 16/2023, sulla protezione temporanea delle persone provenienti dall’Ucraina.

A Montecitorio, invece, potrebbe essere la settimana dell’arrivo in Aula del progetto di legge sull’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato del governo e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza Covid 19, sempre che la commissione Affari sociali dia il via libera.

In ambito sanitario spazio dovrebbe approdare in Aula anche il progetto di legge sulla definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1e della celiachia nella popolazione pediatrica.

Alla Camera in calendario anche diverse mozioni sul problema della siccità e la proposta di legge sulla prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo. La Commissione Attività produttive della Camera, martedì 18 aprile vedrà l’audizione del Ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di ricerca applicata.

Sul Documento di Economia e Finanza c’è attesa per le audizioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, previste giovedì 20 aprile presso le Commissioni riunite V Bilancio Camera e 5ª Bilancio Senato.

Commissione Sanità e Lavoro

Nella commissione presieduta da Francesco Zaffini (Fdi) continua l’esame del ddl per l’istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale, così come procede in commissione deliberante l’esame del ddl sul ristoro medici lesi da SARS-CoV-2.

Spazio alle audizioni di rappresentanti della Conferenza delle Regioni sia nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute che sull’indagine sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR.

Commissione Affari Sociali

Nella commissione presieduta dal forzista Ugo Cappellacci entra nel vivo l’esame del Decreto legge sulle Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (Dl Bollette). Mercoledì 19 aprile scade, infatti, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La commissione sarà anche impegnata sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali.

Infine, spazio a due risoluzioni: una della parlamentare di Fdi Marta Schifone sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari e una del pentastellato Andrea Quartini in materia di politiche del farmaco.