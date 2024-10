Djokovic travolge Cobolli e si qualifica agli ottavi dell’Atp Shanghai 2024

Novak Djokovic avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai 2024, un evento che si svolge su superficie in cemento con un montepremi di 8.995.555 dollari. Il campione serbo, attualmente numero 4 del mondo e quarta testa di serie, ha mostrato una forma impressionante nel match contro l’italiano Flavio Cobolli, attualmente numero 30 del ranking Atp e 28 del seeding. Djokovic ha dominato il suo avversario con un punteggio netto di 6-1, 6-2, chiudendo la partita in poco più di un’ora.

Nel frattempo, nel tabellone del doppio, i giocatori italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno debuttato con successo nel torneo di Shanghai. La coppia azzurra ha affrontato i cechi Tomas Machac e il cinese Zhizhen Zhang. La partita si è rivelata intensa, con Bolelli e Vavassori che sono riusciti a prevalere dopo una battaglia di quasi due ore. Il punteggio finale è stato di 7-6, 6-7, 10-7, dimostrando la determinazione e le abilità tecniche dei due italiani.

La vittoria di Bolelli e Vavassori nel doppio segna un buon inizio per gli azzurri in un torneo di alto livello come l’Atp Masters 1000. Djokovic, d’altra parte, continua la sua corsa con grande determinazione, con l’obiettivo di allungare il suo già impressionante curriculum. Le prestazioni di questi atleti italiani mettono in evidenza il crescente livello del tennis italiano nel panorama mondiale.

Questo torneo rappresenta un’importante occasione per i tennisti di dimostrare il loro valore e competere ai massimi livelli. I match di Djokovic sono sempre seguiti con grande attenzione, data la sua posizione di rilievo nel tennis, mentre Bolelli e Vavassori cercano di guadagnare visibilità e esperienza in contesti così prestigiosi.

In sintesi, il torneo di Shanghai offre un mix di sfide per i giocatori e un palcoscenico per mettere in mostra talenti emergenti come Cobolli, mentre i veterani come Djokovic continuano a dimostrare la loro superiorità. La competizione si preannuncia avvincente mentre i turni avanzano e i tennisti cercano di conquistare posizioni nelle fasi decisive del torneo.