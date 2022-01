Novak Djokovic, in attesa delle decisioni del ministero per l’Immigrazione australiano, si prepara agli Australian Open che prendono il via il 17 gennaio allenandosi a porte chiuse alla Rod Laver Arena. Il numero uno del mondo era affiancato dal suo coach Goran Ivanisevic.

Intanto un portavoce del Governo ha fatto sapere che, dopo la decisione del tribunale sul visto in favore di Djokovic, il ministro Alex Hawke sta studiando le carte per un eventuale processo per la revoca del visto in base alla sezione 133C(3) del Migration Act. Secondo i media locali sarà difficile che una decisione arrivi entro oggi.