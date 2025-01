Djokovic, semifinale dell’Australian Open a rischio? I media: “Solita recita”

Novak Djokovic è a rischio ritiro in vista della semifinale degli Australian Open contro Alexander Zverev, in programma il 24 gennaio. Il tennista serbo ha saltato l’allenamento del mattino per evitare un aggravamento dei suoi recenti problemi fisici, che lo avevano già penalizzato nella partita contro Alcaraz, vinta in quattro set. Questo è il secondo allenamento consecutivo che Djokovic diserta, sollevando dubbi sulla sua partecipazione alla partita.

Djokovic ha commentato la sua situazione fisica dopo il match con Alcaraz, rivelando che un farmaco stava iniziando a funzionare e che avrebbe dovuto assumerne un’altra dose. Se avesse perso il secondo set, avrebbe potuto ritirarsi. In passato, Djokovic aveva già sofferto di problemi muscolari, tanto da non partecipare alle Atp Finals di Torino nel 2024. Nonostante ciò, molti pensano che la sua situazione attuale possa essere solo una strategia.

Durante il match con Alcaraz, un medical time out richiesto da Djokovic è stato interpretato come un modo per interrompere il ritmo dell’avversario. Alcaraz, in conferenza stampa, ha ironizzato sul comportamento del serbo, insinuando che i suoi problemi fisici fossero esagerati. La stampa australiana ha alimentato questi dubbi, criticando Djokovic e suggerendo che i suoi infortuni possano essere tattiche per distrarre gli avversari. Giornali come The Age hanno elencato i “finti” infortuni e i recuperi miracolosi del serbo, alimentando la narrativa secondo cui i suoi problemi non sarebbero altro che giochi mentali.