Djokovic ritiro dopo Olimpiadi Los Angeles

Novak Djokovic ha partecipato al World Sports Summit di Dubai, dove è stato premiato da Cristiano Ronaldo. In questa occasione, Djokovic ha parlato anche del suo ritiro, sottolineando come potrebbe andare oltre il traguardo delle Olimpiadi 2028 in programma a Los Angeles.

L’ex numero uno della classifica ATP sembra motivato a continuare dopo i Giochi Olimpici del 2028. Ha detto che vuole continuare a giocare perché adora colpire la palla da tennis e competere, e che non esiste un limite al suo ritiro. Djokovic ha anche parlato della sua passione per il tennis e del fatto che il suo corpo gli permette ancora di giocare ad alti livelli.

Ha inoltre parlato dei cambiamenti nel tennis e del fatto che ci sono tanti giovani tennisti che stanno emergendo, come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Djokovic ha anche ricordato le difficoltà che ha affrontato nel suo percorso, come il fatto che il tennis era molto costoso e che ha dovuto saltare molti tornei junior perché non poteva permettersi di viaggiare.

I numeri di Djokovic in carriera sono impressionanti: ha raggiunto il primo posto nella classifica ATP, ha vinto 24 Slam e ha conquistato 101 titoli ATP.

