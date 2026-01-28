Djokovic mostra fair play in Australia

Novak Djokovic ha offerto un mix di tensione e sportività al pubblico della Rod Laver Arena. Nei quarti di finale dell’Australian Open contro Lorenzo Musetti, il serbo ha mostrato il suo lato più nervoso e polemico, per poi sorprendere con un gesto di grande fair play.

L’incontro si era aperto con un primo set combattuto vinto da Musetti con il punteggio di 6-4. Tuttavia, è stato l’inizio del secondo set a far parlare. Dopo il primo game del parziale, Djokovic si è attardato al servizio alla ricerca del suo cappello, scatenando l’ira dell’arbitro che gli ha subito rifilato un warning. Visibilmente infastidito, Djokovic non ha nascosto il proprio disappunto, dicendo all’arbitro che stava cercando il suo cappello e che avrebbe potuto avvisarlo.

Tuttavia, lo stesso Djokovic ha mostrato il suo lato più corretto durante il nono game del secondo set, con il punteggio sul 5-3 per Musetti. Servendo avanti 30-15, Djokovic ha visto il passante di dritto dell’azzurro uscire dalla linea, e l’arbitro gli ha assegnato il punto. A sorpresa, però, Djokovic ha alzato la racchetta e ammesso di aver toccato la pallina: il punto è stato quindi assegnato a Musetti, portando il punteggio a 30-30. L’azzurro ha poi trasformato il set point, chiudendo 6-3.

Il match, tuttavia, non si è concluso come sperato dai tifosi italiani. Dopo aver conquistato pure il secondo set con un perentorio 6-3, Lorenzo Musetti si è ritirato sul 3-1 a favore di Djokovic a causa di un problema fisico, consegnando di fatto la semifinale al campione di Belgrado. Un epilogo inatteso che ha messo in ombra le sfumature di tensione e fair play viste durante il match.