Djokovic, il ritiro dagli Australian Open e i fischi: cosa è successo

Novak Djokovic si ritira dalla semifinale degli Australian Open il 24 gennaio, abbandonando il campo accompagnato da fischi e ‘buuu’ del pubblico. Dopo aver perso il primo set contro il tedesco Alex Zverev con un tie break di 7-6 (7-5), l’ex numero 1 del mondo decide di ritirarsi a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra, visibilmente fasciata. Alla fine del tie-break, Djokovic stringe la mano a Zverev e comunica il suo ritiro al giudice di sedia, che informa gli spettatori.

L’atmosfera nella Rod Laver Arena è carica di delusione all’annuncio ufficiale della fine della partita, con molti spettatori che mostrano segni di malcontento. La reazione del pubblico non è da meno mentre Djokovic lascia il campo, accolto da fischi e buuu di disapprovazione. I telecronisti sottolineano l’incredulità di vedere un giocatore di tale calibro ricevere un simile trattamento. Djokovic, visibilmente contrariato, risponde mostrando due pollici rivolti verso gli spettatori, in un gesto di polemica approvazione.

Questo ritiro segna un momento difficile nella carriera di Djokovic, che ha trionfato per dieci volte a Melbourne. La situazione suscita un dibattito sull’atteggiamento del pubblico nei confronti di un atleta che ha dato tanto al tennis, così come sulla gestione degli infortuni durante le competizioni ad alto livello. La semifinale si conclude con una nota amara, senza la possibilità per Djokovic di concorrere per un altro titolo agli Australian Open.