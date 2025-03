Djokovic, guanti speciali a Miami: a cosa servono?

Novak Djokovic è tornato a Miami in grande forma, pronto a disputare la finale del Masters 1000 americano contro il ceco Jakub Mensik. Prima della partita, l’ex numero uno del mondo ha attirato l’attenzione per un’innovativa trovata: guanti refrigeranti utilizzati durante i match. Questi guanti, indossati durante le pause nella partita contro Sebastian Korda, servono a ridurre rapidamente la temperatura corporea, un aspetto cruciale considerando il caldo e l’umidità di Miami.

Nonostante le sfide climatiche, Djokovic ha dominato il primo set, vincendo in appena 29 minuti. Le immagini del tennista con i guanti hanno fatto il giro dei social, scatenando reazioni tra i fan e gli esperti. Martina Navratilova, ex campionessa di tennis, ha commentato la situazione a Sky, spiegando che questi guanti possono abbassare la temperatura corporea in soli 30 secondi e contribuire a raffreddare il flusso sanguigno. Ha anche espresso sorpresa sul fatto che non siano utilizzati da un numero maggiore di atleti, nonostante la tecnologia esista già da decenni.

Utilizzando i guanti refrigeranti, Djokovic non solo riesce a riprendersi più velocemente dopo gli sforzi, ma limita anche la sudorazione, migliorando così la presa sulla racchetta. Questa attenzione ai dettagli conferma l’approccio meticoloso del campione serbo nel cercare vantaggi competitivi. Con l’innovazione dei guanti e la sua straordinaria abilità in campo, Djokovic continua a dimostrare perché è considerato uno dei migliori tennisti di sempre.