Djokovic e la sconfitta in due set, Novak lancia un indizio sul ritiro

“La mia ultima partita a Madrid? Potrebbe essere. Non sono sicuro se tornerò”. Così ha commentato Novak Djokovic dopo la sconfitta subita da Matteo Arnaldi nel torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il serbo ha riconosciuto che perdere una partita non è mai piacevole e ha ammesso che quest’anno ha avuto diverse delusioni al primo turno. “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, Arnaldi è un giocatore di qualità. Non ho giocato molte partite sulla terra battuta, anche se mi sono allenato bene. La realtà cambia quando si scende in campo per un match ufficiale. La cosa positiva è che mi sono divertito di più rispetto ad altre competizioni”, ha dichiarato.

Djokovic ha evidenziato di non avere grandi aspettative per il torneo, desiderando solo di giocare qualche partita in più rispetto a Monte Carlo. Questa nuova fase della sua carriera presenta delle sfide mentali, poiché affronta la possibilità di uscire presto dai tornei, un’esperienza diversa dai suoi oltre 20 anni di tennis professionistico. “Questo è il cerchio della vita e della carriera; alla fine sarebbe successo. Ora cerco di utilizzare questa esperienza come forza per il futuro”, ha aggiunto.

Infine, ha sottolineato che i tornei del Grande Slam rimangono le sue priorità. “Voglio giocare il miglior tennis lì. Non so se ci riuscirò al Roland Garros, ma darò il massimo”, ha concluso Djokovic.