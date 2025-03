Djokovic e Kennedy in campo, Burioni ‘senza parole’ di fronte al doppio no vax

Novak Djokovic, ex numero 1 del mondo e noto per le sue posizioni no vax durante l’epoca del COVID, è stato fotografato mentre posava con Robert Kennedy Jr. durante il Miami Open in Florida. Kennedy, ex segretario alla Salute sotto l’amministrazione di Donald Trump, ha sempre manifestato il proprio orientamento contrario ai vaccini, un tema che ha attirato l’attenzione durante il suo processo di conferma al Senato. Accanto a Djokovic, Kennedy ha dichiarato: “Novak Djokovic. Primo nel tennis. Primo per integrità. Primo per coraggio. Indovinate chi ha vinto questo match?”. Queste parole si riferiscono chiaramente alle battaglie di Djokovic contro le vaccinazioni, culminate nella sua espulsione dall’Australia nel 2022 per non essersi vaccinato. Il tennista è stato spesso criticato dal virologo Roberto Burioni, che ha commentato l’immagine su Facebook esprimendo la sua incredulità con un semplice “senza parole”. La posizione di Djokovic ha suscitato molte polemiche nel mondo dello sport e oltre, rendendolo una figura controversa soprattutto in relazione alle sue idee sulla salute pubblica e la vaccinazione. Questo incontro tra Djokovic e Kennedy rappresenta la convergenza di due personaggi noti per le loro posizioni critiche nei confronti dei vaccini, suscitando reazioni e dibattiti tra esperti e pubblico riguardo l’importanza della vaccinazione e la disinformazione.