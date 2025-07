Djokovic deluso a Wimbledon: il futuro è incerto per Nole

Il mondo del tennis è scosso dalla recente eliminazione di Novak Djokovic, il cui sogno di disputare la settima finale consecutiva a Wimbledon è svanito. Nella semifinale, il campione serbo è stato sconfitto da Jannik Sinner con un punteggio netto di 6-3, 6-3, 6-4, evidenziando la superiorità dell’italiano.

Nonostante questa battuta d’arresto, Djokovic, 38 anni, ha mostrato negli ultimi mesi segnali di ripresa, dopo un periodo difficile. Ha trionfato nel torneo di Ginevra e raggiunto le semifinali sia al Roland Garros sia a Wimbledon, entrambe occasioni in cui ha ceduto a Sinner. I suoi sostenitori nutrono speranze di rivederlo competitivo anche agli US Open, torneo che ha vinto quattro volte in carriera.

Tuttavia, il cammino di Djokovic si preannuncia impegnativo, con avversari temibili come Sinner e Alcaraz. Per Jimmy Connors, ex numero 1 del mondo, non bisognerebbe sottovalutare le capacità di Djokovic. Nel suo podcast, ha sottolineato che la pressione aumenta quando non si è tra i primi quattro nella classifica ATP, poiché ciò potrebbe significare incontri difficili nei turni iniziali.

Connors ha anche espresso il suo rammarico per la sconfitta di Djokovic contro Sinner, affermando che il campione non è abituato a prestazioni del genere. Tuttavia, l’ex tennista ha avvertito che Djokovic potrebbe riservare sorprese agli US Open, lasciando intravedere la possibilità di un ritorno in grande stile.