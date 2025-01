Djokovic batte Alcaraz oggi, Australian Open: Nole ‘sorprende’ Carlos

Novak Djokovic è il secondo semifinalista degli Australian Open, dopo aver superato lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale, disputati il 21 gennaio a Melbourne. Il tennista serbo ha vinto in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 e affronterà in semifinale Alexander Zverev, che ha battuto Tommy Paul.

Il match è iniziato con un primo set equilibrato, in cui Alcaraz ha prevalso 6-4. Djokovic ha reagito nel secondo set, vincendolo con lo stesso punteggio. Il serbo ha alzato il livello del suo gioco nel terzo set, chiudendolo 6-3 e completando così la rimonta. Nel quarto set, Alcaraz ha cercato di reagire, ma il match è proseguito con scambi di break, e alla fine Djokovic ha mantenuto il vantaggio, chiudendo il match con un altro 6-4 e conquistando l’ennesima semifinale Slam della sua carriera.

Dopo la vittoria, Djokovic ha commentato: “Come l’ho battuto? Con le mie due braccia e le mie due gambe, anzi una gamba e mezzo,” sorridendo. Ha anche espresso stima per Alcaraz, dicendo: “Ho tantissimo rispetto per Carlos, per quello che rappresenta e i risultati che ha raggiunto finora. È un ragazzo fantastico e un giocatore incredibile, continuerà a lottare su questi livelli molto più a lungo di me.” Ha aggiunto che avrebbe voluto che quella partita fosse stata la finale, definendola uno dei match più belli da lui mai giocati sul campo.