Djokovic avanza a Shanghai, Vacherot sorprende il torneo

Novak Djokovic ha vinto contro Zizou Bergs con un punteggio di 6-3, 7-5, raggiungendo così per la decima volta le semifinali del Masters di Shanghai. Si prepara ora ad affrontare Valentin Vacherot, sorprendente giocatore belga attualmente in 204ª posizione nel ranking mondiale.

Nonostante il punteggio, la partita è stata più combattuta di quanto non suggerisca. Bergs ha colpito più vincenti del suo avversario, ma ha anche commesso numerosi errori non forzati. Djokovic ha riconosciuto le difficoltà del match, descrivendo il suo avversario come un giocatore dotato di grande potenza e rivelando che le condizioni di gioco sono state impegnative per tutti.

Nel primo set, Bergs ha dimostrato grande determinazione, salvando cinque set point prima che Djokovic chiudesse il parziale con un servizio non risposto. Il secondo set è stato ancora più faticoso, con entrambe le parti in grado di servire bene, e si sono susseguiti scambi spettacolari che hanno fatto applaudire il pubblico. Djokovic ha vinto il match al terzo match point, pronto per una semifinale intrigante contro Vacherot.

Quest’ultimo ha creato un’importante sorpresa eliminando il decimo seed, Holger Rune, con un punteggio di 2-6, 7-6 (4), 6-4, diventando il secondo giocatore meno classificato a raggiungere una semifinale di ATP Masters. Vacherot, che è tornato in gioco dopo sei mesi di stop per infortuni, ha trovato il modo di farsi strada in un torneo che ha già visto l’uscita di altri grandi nomi.

In parallelo, Aryna Sabalenka e Elena Rybakina si stanno preparando per una sfida nei quarti di finale dell’Open di Wuhan, dopo aver entrambe vinto senza perdere set nei loro match precedenti.