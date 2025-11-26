Djokovic abbandona la Serbia

I rapporti tra Novak Djokovic e il governo serbo sono peggiorati a causa della sua presa di posizione sulla tragedia alla stazione di Novi Sad, attribuita alla corruzione favorita dal potere. Djokovic si è schierato con i manifestanti, sostenendo che la voce dei giovani debba essere ascoltata e che la Serbia abbia bisogno di comprensione e rispetto. Ciò ha scatenato una reazione veemente da parte dei sostenitori del presidente serbo Aleksandar Vucic, che lo hanno definito “traditore” e hanno criticato le sue azioni.

Djokovic ha celebrato una vittoria a Wimbledon con un gesto interpretato come un omaggio allo slogan dei manifestanti anti-governativi. Successivamente, ha trasferito il torneo ATP di sua proprietà da Belgrado ad Atene, adducendo ragioni organizzative, ma le tempistiche sono sospette. I suoi figli sono stati iscritti a una scuola privata di Atene e Djokovic ha iniziato a imparare il greco.

In una recente intervista, Djokovic ha spiegato che la decisione di trasferirsi in Grecia è stata presa per trovare un ambiente più favorevole per la sua famiglia, cercando di garantire una migliore salute psicologica, fisica ed emotiva per i suoi figli. Ha anche sottolineato l’importanza di vivere in un ambiente in cui si sente di avere più tempo libero e privacy. La sua personalità e i suoi principi sono stati apprezzati da Andy Roddick, che lo ha definito un uomo che crede profondamente in ciò che dice e che è disposto a rinunciare a importanti sponsorizzazioni se non sono in linea con i suoi valori.