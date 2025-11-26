9.9 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Sport

Djokovic abbandona la Serbia

Da stranotizie
Djokovic abbandona la Serbia

I rapporti tra Novak Djokovic e il governo serbo sono peggiorati a causa della sua presa di posizione sulla tragedia alla stazione di Novi Sad, attribuita alla corruzione favorita dal potere. Djokovic si è schierato con i manifestanti, sostenendo che la voce dei giovani debba essere ascoltata e che la Serbia abbia bisogno di comprensione e rispetto. Ciò ha scatenato una reazione veemente da parte dei sostenitori del presidente serbo Aleksandar Vucic, che lo hanno definito “traditore” e hanno criticato le sue azioni.

Djokovic ha celebrato una vittoria a Wimbledon con un gesto interpretato come un omaggio allo slogan dei manifestanti anti-governativi. Successivamente, ha trasferito il torneo ATP di sua proprietà da Belgrado ad Atene, adducendo ragioni organizzative, ma le tempistiche sono sospette. I suoi figli sono stati iscritti a una scuola privata di Atene e Djokovic ha iniziato a imparare il greco.

In una recente intervista, Djokovic ha spiegato che la decisione di trasferirsi in Grecia è stata presa per trovare un ambiente più favorevole per la sua famiglia, cercando di garantire una migliore salute psicologica, fisica ed emotiva per i suoi figli. Ha anche sottolineato l’importanza di vivere in un ambiente in cui si sente di avere più tempo libero e privacy. La sua personalità e i suoi principi sono stati apprezzati da Andy Roddick, che lo ha definito un uomo che crede profondamente in ciò che dice e che è disposto a rinunciare a importanti sponsorizzazioni se non sono in linea con i suoi valori.

Articolo precedente
Migliori università in Italia per Psicologia
Articolo successivo
Elezioni Veneto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.