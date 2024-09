DJI svela il nuovo drone “Neo”: il più leggero di tutti i tempi

DJI, leader globale nella produzione di droni, ha ampliato la sua offerta lanciando un nuovo modello ultraleggero, il DJI Neo, durante l’IFA di Berlino. Questo drone pesa solo 135 grammi, rendendolo il più leggero mai realizzato dall’azienda. È progettato per principianti e appassionati che desiderano esplorare il mondo dei droni senza la complessità di modelli avanzati o le restrizioni normative dei droni più pesanti.

Il DJI Neo dispone di quattro rotori, ciascuno protetto da una copertura integrale per garantire la sicurezza del dispositivo in caso di urti o cadute. Questa attenzione alla facilità d’uso rende il Neo un’opzione ideale per chi cerca un’esperienza di volo semplice e sicura. Tra le caratteristiche tecniche, il drone è dotato di una fotocamera da 12 megapixel capace di registrare video in 4K a 30 fotogrammi al secondo, un sensore da 1/2 pollice e stabilizzazioni avanzate come gimbal a singolo asse e RockSteady.

Una delle innovazioni principali del DJI Neo è il sistema di controllo. Gli utenti possono far decollare il drone direttamente dal palmo della mano e iniziare a volare semplicemente premendo un pulsante, senza la necessità di un telecomando o dell’app DJI Fly. Il drone offre diverse modalità di scatto, come il volo circolare attorno al soggetto, l’ascensione verticale e altre opzioni per creare riprese dinamiche.

Per quanto riguarda l’autonomia, il DJI Neo garantisce fino a 18 minuti di volo continuativo, una caratteristica vantaggiosa per coloro che preferiscono controllarlo manualmente. La versione base del DJI Neo è disponibile al prezzo di 199 euro, mentre il pacchetto Fly More, che include un radiocomando, una batteria aggiuntiva e un caricabatterie, è in vendita a 349 euro.

In sintesi, il DJI Neo rappresenta un passo importante nell’accessibilità dei droni, combinando un design leggero e funzionalità avanzate in un dispositivo facile da usare, ideale per principianti e appassionati che desiderano entrare nell’affascinante mondo del volo aereo.