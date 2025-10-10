23.6 C
DJI RS 4 Stabilizzatore 3 Assi per Fotocamere Mirrorless e DSLR

DJI RS 4 3 Axis Stabilizer for Mirrorless Cameras and DSLR Cameras Native Vertical Shooting 2 Mode Joystick Selector with Teflon Arms

DJI RS 4: Stabilizzatore Ultra Leggero per Videocamere Mirrorless e DSLR

Scopri il DJI RS 4, lo stabilizzatore che rivoluziona il tuo modo di creare video! Porta la tua produzione visiva a un nuovo livello con la funzione di ripresa verticale nativa di seconda generazione, che offre maggiore efficienza operativa e prestazioni di stabilizzazione impeccabili. Ideale per videomaker professionisti, il DJI RS 4 è lo strumento perfetto per raccontare storie visive coinvolgenti.

Opzioni di Acquisto

Puoi scegliere tra due opzioni di acquisto:

  • DJI RS 4: include stabilizzatore, impugnatura BG21, piastra di rilascio rapido e manico/tripiede esteso, perfetto per le creazioni in solitario.

  • DJI RS 4 Combo: offre tutto nel pacchetto base più una custodia e altro ancora, per un’esperienza ancora più completa.

Vantaggi Pratici

Unisciti alla nuova era della videografia con i seguenti vantaggi:

  • **Facilità di utilizzo**: Transizione fluida tra modalità orizzontale e verticale senza necessità di accessori aggiuntivi.
  • **Durata della batteria estesa**: L’impugnatura BG70 ha una durata che va da 12 fino a 29.5 ore, permettendoti di riprendere senza interruzioni.

Caratteristiche Avanzate

Il DJI RS 4 è dotato di braccia in Teflon che riducono l’attrito, garantendo un bilanciamento estremamente fluido. La capacità di carico di 3 kg e l’asse di inclinazione esteso ti permettono di montare facilmente fotocamere mirrorless e obiettivi. Inoltre, il port comunicazione RSA amplia le possibilità di personalizzazione con accessori di terze parti.

Non Aspettare!

Rivoluziona il tuo modo di raccontare storie visive e porta la tua creatività oltre i limiti. Con DJI RS 4, ogni ripresa diventa un’opera d’arte. Acquista ora e inizia a creare!

DJI RS 4 Stabilizzatore 3 Assi per Fotocamere Mirrorless e DSLR

