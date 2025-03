DJI Neo Combo Fly More: Mini Drone Autonomo con Fotocamera UHD 4K, Tracciamento Intelligente e 3 Batterie

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

344,95€ - 309,00€

(as of Mar 19, 2025 19:10:34 UTC – Details )

Prezzo:







Sorvola paesaggi mozzafiato ed esplora luoghi straordinari, al chiuso o all’aperto, includendo davvero tutti nelle foto di gruppo. Scopri la vita di ogni giorno da una nuova prospettiva, con DJI Neo.

DJI Neo è disponibile in 4 opzioni di acquisto:

DJI Neo Combo Standard include DJI Neo, una batteria, paraeliche (coppia) e altro.

DJI Neo Combo Doppia batteria offre più versatilità alla tua autonomia di volo. Include DJI Neo, due batterie, paraeliche (coppia) e altro.

DJI Neo Combo Fly More è dedicato a chi ama l’avventura e non vuole perdersi nulla, con DJI Neo, RC-N3, tre batterie, hub di ricarica a due vie, paraeliche (coppia) e altro.

DJI Neo Combo Motion Fly More offre un’esperienza di controllo con movimenti immersiva. Include DJI Neo, RC Motion 3, Goggles N3, tre batterie, hub di ricarica e altro.

** Caricabatterie da acquistare separatamente. Si consiglia di acquistare il caricabatterie portatile DJI da 65 W.



Pile ‏ : ‎ 3 C pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 13 x 15,7 x 4,8 cm; 135 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 settembre 2024

Produttore ‏ : ‎ DJI

ASIN ‏ : ‎ B07FTRYVT5

Numero modello articolo ‏ : ‎ 6941565988294

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Leggero e conforme alle normative – Neo è più leggero di molti smartphone! Mai più esami di certificazione: con soli 135 g di peso, Neo rientra nelle categorie A1 e A3 ed è conforme alla normativa C0.

Decollo e atterraggio sul palmo della mano, vai senza radiocomando [1] – Neo decolla dalla tua mano solo premendo un pulsante. Sicuro e facile da usare, Neo è il compagno ideale per i tuoi BBQ in famiglia e le escursioni con gli amici.

Tracciamento del soggetto e QuickShot – Registra facilmente vlog straordinari mentre DJI Neo ti segue con intelligenza. Filmare immagini professionali non è mai stato così facile, grazie alle otto modalità creative QuickShot!

Diverse modalità di controllo, divertimento versatile – Fai volare Neo senza radiocomando, con i comandi vocali (inglese/cinese), usando l’app mobile oppure il radiocomando. Tante opzioni per far volare chiunque!

Video ultra stabilizzati in 4K [8] – Nelle escursioni, in kayak, la tecnologia di stabilizzazione DJI, insieme alla resistenza al vento di livello e all’UHD 4K, ti garantiranno filmati fluidi e di alta qualità.

Paraeliche integrale – Hai paura di volare? Ora non più! Sfreccia su e giù in casa e tra i rami degli alberi senza timori.*

Se hai voglia di passare al livello successivo e cimentarti in acrobazie aeree perfette, DJI Neo Combo Fly More fa al caso tuo, include DJI Neo, RC-N3, tre batterie e un hub di ricarica a due vie.