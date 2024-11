DJI Mic Mini: caratteristiche e prezzo del nuovo microfono omnidirezionale

DJI ha lanciato il DJI Mic Mini, un registratore vocale omnidirezionale leggero e compatto, ideale per registrazioni audio di alta qualità in diverse situazioni, anche le più dinamiche. Questo dispositivo si rivolge a una vasta gamma di utenti, dai professionisti ai content creator, offrendo un’ottima soluzione audio a un prezzo accessibile.

Il DJI Mic Mini è composto da un ricevitore e un trasmettitore (microfono omnidirezionale), con il trasmettitore che pesa soltanto 10 grammi. La portata massima tra i due dispositivi è di 400 metri in assenza di ostacoli. Tra le sue caratteristiche, c’è la regolazione automatica del guadagno tramite una rotella sul ricevitore, che permette cinque diversi livelli di guadagno, utile per evitare distorsioni. Il dispositivo supporta registrazioni a doppio canale sia in mono che in stereo, aumentando la flessibilità d’uso.

È presente anche un sistema di eliminazione del rumore a due livelli, progettato per ridurre il rumore ambientale in contesti affollati e rumorosi. Inoltre, la funzione Safety Track consente di registrare una seconda traccia a -6 dB per proteggere dalla compressione audio improvvisa, utile in situazioni imprevedibili. Altre funzioni includono la regolazione automatica anti-clipping, che impedisce il clipping dell’audio in ingresso.

Le opzioni di connessione includono USB-C, Bluetooth e jack da 3,5 mm. La connessione Bluetooth consente di collegare direttamente il trasmettitore allo smartphone e di gestire le funzioni tramite l’app DJI Mimo, disponibile per Android e iOS. Il DJI Mic Mini è compatibile con diverse action cam DJI come Osmo Action 5 Pro e Osmo Pocket 3, senza necessità di un ricevitore.

L’autonomia è di circa 10,5 ore per il ricevitore e 11,5 ore per il trasmettitore, estendibile fino a 48 ore con la custodia di ricarica. Una ricarica di appena 5 minuti offre un’ora supplementare di registrazione.

Il DJI Mic Mini è disponibile in due configurazioni: kit base (1 trasmettitore e 1 ricevitore) a 89 euro e kit completo (2 trasmettitori, 1 ricevitore e custodia di ricarica) a 169 euro. Trasmettitori aggiuntivi possono essere acquistati a 59 euro ciascuno, con la custodia a 49 euro.