(dall’inviata Elvira Terranova) – Adesso c’è una certezza: il piccolo Gioele era con la sua mamma quando Viviana Parisi, lo scorso 3 agosto, ha avuto l’incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Non solo. Il bambino era con lei anche quando la donna ha attraversato Sant’Agata di Militello con la sua Opel Corsa blu elettrica. Sono i nuovi tasselli che si aggiungono al puzzle complicato della scomparsa della deejay di Venetico (Messina) sparita il 3 agosto e ritrovata senza vita il sabato successivo, 8 agosto. Del bambino si sono perse le tracce. Le ricerche non si fermano mai nei boschi di Caronia, piccolo centro dei Nebrodi. Non solo sul terreno ma da oggi anche nel sottosuolo. Il Procuratore capo di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo, che coordina l’inchiesta per omicidio e sequestro di persona, ha incaricato una geologa esperta del sottosuolo che ha fatto un sopralluogo nella zona attorno al ritrovamento. In particolare vicino al traliccio ai piedi del quale è stato rinvenuto il cadavere della donna.

