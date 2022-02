“Non avrei mai creduto che su TikTok, social popolato soprattutto da giovanissimi e dove principalmente si balla, si ride e si scherza, ci potesse essere spazio anche per la sensibilizzazione su temi sociali. Per la ripartenza delle discoteche avevo inserito un video che fa capire la facilità di introduzione della droga dello stupro in un bicchiere. E, a sorpresa, finora ha totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni”. Lo dice all’Adnkronos Dj Aniceto, “sbarcato su questa piattaforma online da appena un mese, dove – aggiunge – come faccio su tutti i social, cerco di informare sui danni che può provocare la droga”.

“Ho sempre parlato male di TikTok e della sua dubbia valenza sociale, ma mi devo ricredere – prosegue il dj anti sballo – La viralità di questo video contro la droga dello stupro e tutti i messaggi di interesse e coinvolgimento che mi hanno inviato soprattutto le donne sono un bel segnale di speranza. La droga dello stupro è un killer che approfitta dell’ingenuità delle persone. Ecco perché non bisogna mai finire di sensibilizzare e di parlarne”.