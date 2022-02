“San Valentino ha salvato le discoteche ma al 50 per cento e lo spettro di nuove chiusure è dietro l’angolo. Nel giorno della festa degli innamorati si predilige la musica lenta e quindi ci saranno parecchi balli ‘promiscui’ e a rischio contagio. I politici purtroppo non ne azzeccano una. Io avrei aspettato un altro po’. Come ho già ribadito più volte sono per la salute. E mi sono anche tatuato il green pass”. Lo dice all’Adnkronos dj Aniceto, commentando la notizia della riapertura delle locali da ballo, anticipata di cinque giorni rispetto a quanto fosse previsto nel decreto per lo stato d’emergenza Covid emanato ieri dal Consiglio dei ministri. “La gente ha ancora paura di andare nei locali – aggiunge il dj anti sballo – Ha una paura tremenda dei contagi. In Italia è tutto parecchio problematico e sicuramente in discoteca si vedranno poche persone. Io personalmente vorrei che aprissero definitivamente e a pieno regime in estate, senza green pass e mascherine”.

“Non voglio essere l’ennesimo capro espiatorio di una politica che – conclude – appena ci saranno altri contagi chiuderà un’altra volta le discoteche. Non voglio essere l’agnello da sacrificare, la strega da mettere al rogo. Voglio solo dai politici dei ristori dignitosi per tutte le persone che lavorano nel settore. La musica, i dj, gli artisti hanno una dignità e devono essere rispettati e non trattati come dei clochard alla mensa dei poveri”.